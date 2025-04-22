Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin dağ yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahındaki dağ yolunda kaza meydana geldi.

15 METRE DEVRİLDİ

Abdullah A. yönetimindeki otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı.

Dağ yolunda yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrilip taklalar atan otomobil, ağaçlık alanda durabildi.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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