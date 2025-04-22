Otomobil dağ yolunda uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahındaki dağ yolunda kaza meydana geldi.
15 METRE DEVRİLDİ
Abdullah A. yönetimindeki otomobil Derebucak istikametine seyir halinde iken kontrolden çıktı.
Dağ yolunda yoldan çıktıktan sonra yaklaşık 15 metreden aşağı kayalıklar arasında devrilip taklalar atan otomobil, ağaçlık alanda durabildi.
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.