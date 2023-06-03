Otomobil değil tekerlekli cephanelik. Operasyonda 63 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uşak’ta KOM Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 63 ruhsatsız tabanca 9 bin 800 TL ve bin 200 Amerikan Doları ele geçirildi.

Otomobil değil tekerlekli cephanelik. Operasyonda 63 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

(İHA) Uşak'ta KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 63 ruhsatsız tabanca 9 bin 800 TL ve bin 200 Amerikan Doları ele geçirildi. Öte yandan olaya ilişkin bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda kent girişindeki kontrol noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

Araç içerisinde yapılan aramada 63 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca 9 bin 800 TL ve bin 200 Amerikan Doları ele geçirildi.

Araç sürücüsü O.G, ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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