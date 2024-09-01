Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Korkunç kaza, Karakoçan ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, A.Ç'nin kullandığı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde direksiyon iradesini kaybederek demir korkuluklara çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.