Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Elazığ’da otomobilin demir korkuluklara çarpmasıyla meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, Karakoçan ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiler kapsamında, A.Ç'nin kullandığı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde direksiyon iradesini kaybederek demir korkuluklara çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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