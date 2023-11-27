Otomobil deniz kenarındaki kayalıklara uçtu

Rize’nin Fındıklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil deniz kenarındaki kayalıklara uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil deniz kenarındaki kayalıklara uçtu

Edinilen bilgiye göre, Necmettin C. yönetimindeki 10 EJ 349 plakalı araç fırtına nedeniyle yola dalgaların attığı kayalardan kaçarken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarında bulunan bariyerlere çarpan araç deniz kenarındaki kayalıklara uçtu.

Yoldan geçen diğer araçlarda kazayı gören şahıslar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı olan sürücü Necmettin C. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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