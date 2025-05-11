Otomobil dere yatağına devrildi: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Otomobil dere yatağına devrildi: Yaralılar var

Bingöl’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Bingöl’de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze Sancak beldesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 64 KP 276 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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