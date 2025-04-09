Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Çelikhan karayolu Bulam-2 Köprüsü yakınlarında Ayhan Özer (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayhan Özer'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başladı.

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