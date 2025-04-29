Otomobil dere yatağına yuvarlandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil dere yatağına yuvarlandı!

Çorum'da otomobil yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ü. (34) idaresindeki 34 RL 8834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. 122 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil dere yatağına yuvarlandı!

Otomobil dere yatağına yuvarlandı!

Otomobil dere yatağına yuvarlandı!

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