Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’da kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Otomobil dereye uçtu: 1 ölü 1 yaralı

İHA’nın haberine göre kaza sabah saat 06:00 sıralarında meydana geldi.

Ahmet Gözütok yönetimindeki 25 NC 964 plakalı özel otomobil Kayaaltı köyü Karataş mevkisinde çamurdan kayarak dereye uçtu. Kazada şoför Ahmet Gözütok kaza yerinde hayatını kaybederken otomobil içerisinde bulunan Veysel Gözütok yaralandı .

Oltu Kayaaltı köyünden Artivin Borçka ilçesine Hızar motoru tamiratı için giden amca çocukları Ahmet Gözütok (49) ve Veysel Gözütok (55) vatandaşların ölüm yolu olarak tabir ettikleri yolda çamurdan kayarak 25 metre yüksekten Anzav çayına uçtular. Çay içersinde ters düşen araç içinde kalan Ahmet Gözütok’u Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı.

Ahmet Gözütok’un cenazesi yapılan geçici otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Veysel Gözütok ambulansla Oltu Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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