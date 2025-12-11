Trafik kazaları engellenemiyor. Feci kaza Bulancak-Kovanlık yolunda meydana geldi. Pazarsuyu Deresi’ne yakın mevkiide otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, kazanın ardından Raif Şimşek araç içerisinde sıkıştı, sürücü Emin Yılmaz ise deredeki akıntıya kapıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, vinç yardımıyla deredeki aracı çıkardı. Arama kurtarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Şimşek ve Yılmaz’ın cesedine ulaştı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.