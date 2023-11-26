Otomobil dereye uçtu

Bolu’da kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu, kazada bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Otomobil dereye uçtu

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu istikametine seyreden M. K. idaresindeki 14 AAE 861 plakalı otomobil Topardıç köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dereye uçtu. Kazada Muhittin K isimli bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak yaralan Muhittin K., Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muhittin K., ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

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