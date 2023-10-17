Otomobil devi 2 bin 500 kişiyi kovacak

Yeniakit'in haberine göre, iki kaynak, The Guardian'a jet motoru üreticisinin 2.000 ila 2.500 iş kaybını açıklamasının beklendiğini ve İngiltere'nin bundan etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Rolls-Royce'un mali performansı , özellikle koronavirüs pandemisinin ardından küresel hava yolculuğundaki toparlanma sayesinde geçen yıl önemli ölçüde iyileşmişti.

Uzun mesafeli seyahate odaklanması, kısa mesafeli uçaklar için motor üreten rakiplerinin gerisinde kalması anlamına gelse de hisse fiyatı, 2019'daki salgın öncesi seviyesinin gerisinde kalsa da 2023'ün başından bu yana iki kattan fazla arttı.

Şirketin sivil havacılık gelirleri büyük ölçüde ürettiği motorların bakım hizmetlerinin satışına bağlı, bu da şirketin pandemi sırasında özellikle ağır darbe aldığı anlamına geliyor.

Daha sonra, liderlerinin işletmeye yönelik varoluşsal bir tehdit olarak tanımladığı şekilde maliyetleri azaltmak için 9.000 kişiyi işten çıkardı.