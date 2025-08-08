Otomobil devi araçlarını apar topar çağırdı! Türkiye’deki araç sahipleri dikkat

Son zamanlarda bazı Hyundai Bayon kullanıcılarının yaşadığı benzin pompası problemleri, markayı harekete geçirdi.

Hyundai Türkiye, bu arıza nedeniyle gönüllü geri çağırma sürecini başlattığını duyurdu.

Şirket tarafından gerçekleştirilen duyuruda, söz konusu sorunun yalnızca belirli model yılı ve motor donanımına sahip araçlarda görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Belirlenen araçlar için ücretsiz değişim programı başlatıldı. Olası arızaları önlemek ve kullanıcı güvenliğini sağlamak adına, araç sahiplerinin en yakın yetkili servislerimize başvurmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL

Benzin pompası kaynaklı arızanın, bazı kullanıcı deneyimlerinden sonra belirlendiği sorunun çözümü için önleyici adımların atıldığı aktarıldı.

Araç sahipleri, geri çağırma kapsamına girip girmediklerini e-Devlet üzerinden “Araçlarım” sekmesinden veya Hyundai Türkiye’nin resmi iletişim kanallarından kontrol edebilecek.