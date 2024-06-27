Otomobil devi fiyatları 600 bin lira birden düşürdü

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Otomobil devi fiyatları 600 bin lira birden düşürdü

Türkiye'de en çok tercih edilen ve sevilen otomobil devi Renault'tan büyük kampanya.

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