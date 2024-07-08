Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor! Tercih edilen şehir belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Otomobil devi Türkiye’de fabrika kuruyor! Tercih edilen şehir belli oldu

Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye’de üretim yapmak için başvuruda bulunmuş durumda. Şirketin Türkiye temsilcisi ATMO Group, SWM Motor’un 2023 yılında Türkiye pazarına giriş yapmasını global büyüme stratejisinin merkezlerinden biri olarak belirlediğini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’de üretim yapmak için başvuruda bulundular.

SWM Motor, Türkiye pazarında G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle yer almış ve haziran ayı itibarıyla yeni D-SUV modeli G05’i de ürün gamına ekledi.

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ATMO Group Üst Yöneticisi Anton Chernov, Türkiye’de markaya yoğun ilgi olduğunu belirterek, yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalıştıklarını ve ihracata da odaklandıklarını ifade etti.

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Ayrıca modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra ticari araçların üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu da Türkiye’de markaya yoğun ilgi olduğunu vurgulayarak, yüksek kaliteli SUV modellerini uygun fiyatlarla sunmaya devam etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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