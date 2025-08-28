Otomobil devi yüz binlerce aracını geri çağırdı. Modelleri açıklandı

ABD merkezli otomotiv devi Ford, 2025 ve 2026 model 355 bin 656 kamyoneti kapsayan büyük bir geri çağırma kampanyası başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçlardaki ciddi bir güvenlik sorununu duyurdu. Sorun, F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD ve F-550 SD modellerinin gösterge panelinde ortaya çıktı.

Bu araçların ekranları, hız, uyarı ışıkları ve diğer kritik bilgileri sürücülere doğru şekilde iletemiyor. Bu arıza, trafikte tehlikeli durumlara yol açabileceği için acil müdahale gerektiriyor. Ford, sorunu çözmek için ücretsiz bir yazılım güncellemesi sunacağını açıkladı. Şirket, araç sahiplerini 2 Eylül 2025’ten itibaren bilgilendirmeye başlayacak.

Yetkili servislerde yapılacak güncelleme, gösterge panelinin işlevselliğini yeniden sağlayacak. NHTSA, sürücülerin bu çağrıya hızla yanıt vermesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu geri çağırma, Ford’un son yıllarda karşılaştığı en büyük güvenlik sorunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Şirket, daha önce de benzer teknik sorunlar nedeniyle eleştirilmişti.

Uzmanlar, modern araçlarda dijital sistemlerin artmasıyla bu tür arızaların sektörde daha sık görülebileceğini belirtiyor. Ford’un hızlı müdahalesi, markanın müşteri güvenliğine verdiği önemi gösterse de, bu durum otomotiv sektöründe kalite kontrol süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.