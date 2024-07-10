Otomobil devinden 245 bin liralık indirim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil devinden 245 bin liralık indirim

Türkiye'de en çok satan otomobil devinden 245 bin liralık indirim geldi.

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