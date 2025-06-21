Otomobil devinden beklenmedik hamle: Sevilen modeller hakkında kritik adım!

Teknolojinin gelişmesi ve çevresel faktörlerle birlikte vatandaşlar günümüzde hibrit modellere de ilgi gösteriyor. Otomotiv sektöründe dünya genelinde elektrikli ve hibrit modellerinde artış göstermesi ile dünyaca ünlü Japon otomotiv markasından da bu kapsamda kritik bir adım geldi.

Toyota çevreci modellerini ön plana çıkarmaya başladı şirket en sevilen modellerinde hibrit motor üretimine geçiyor bununla birlikte benzinli modellerde üretimden kaldırılacak.



Corolla ve RAV4 modellerinde yalnızca hibrit motor üretimine geçiliyor. Şirketin attığı bu kritik adımın talebi nasıl etkileyeceği ise merak konusu.