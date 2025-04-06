Otomobil devinden flaş karar! ABD sevkiyatlarını durdurdu

Jaguar Land Rover Automotive, Donald Trump yönetiminin uyguladığı yüzde 25’lik ithalat vergisi nedeniyle ABD’ye yapılan sevkiyatları durdurdu. İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan firma, Nisan ayı boyunca ABD’ye araç sevk etmeme kararı aldı.

JAGUAR LAND ROVER ABD SEVKİYATLARINA ARA VERDİ

Şirket bu durumu, yeni ticaret koşullarını değerlendirirken aldıkları bir önlem olarak açıkladı. Yeni getirilen gümrük vergisi, özellikle ABD pazarında araç fiyatlarını 5 bin ile 10 bin dolar arasında artırabilir.

Bu artış sadece tüketicileri değil, aynı zamanda üretici firmaları da ciddi şekilde etkileyecek. Jaguar Land Rover, her yıl yaklaşık 400.000 aracın dörtte birini ABD pazarına ihraç ediyor. Uzmanlar, şirketin mevcut araç stoğunun yaklaşık iki aylık talebi karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtiyor.

Sevkiyatların yeniden başlaması halinde yeni araçların Amerika’ya ulaşması yaklaşık 21 gün sürecek. Bu gecikme, yaz aylarında artacak talep ile birlikte bayi ağlarında stok sıkıntılarına yol açabileceği belirtiliyor.

Jaguar Land Rover’ın aldığı bu karar, Trump yönetiminin ticaret politikalarına verilen tepkilerin bir örneği olarak öne çıkıyor. Aynı hafta içerisinde, Nintendo da Switch 2 oyun konsolunun ABD ön siparişlerini ertelediğini duyurmuştu.

Bu kararlar, dünya ticaretine etki yapacak büyük bir değişimin habercisi diyebiliriz. ABD’nin yeni ticaret politikaları; sadece otomotiv ve elektronik sektörlerini değil, giyim gibi daha geniş endüstrileri de olumsuz şekilde etkileyebilir.