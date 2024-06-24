Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste

Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son günlerde araç piyasasında kıyasıya yarış hız kazandı. Otomobil markaları 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek GSR öncesi stokları eritmek için kampanyalara hız verdi.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 1

Sıfır kilometre bir araç sahibi olmak isteyenler otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Otomobil markaları 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi elinde stokları eritmek amacıyla peş peşe kampanyalar başlattı.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 2

FİRMALARAIN TEMMUZ AYINA ÖZEL KAMPANYALARI

PEUGEOT

PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatı tanıyor.

Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı tanıyor.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 3

Peugeot 3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 modeli için 120 bin lira 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-208 için ise 140 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 4

SKODA

Fabia modeli için 1.200.900 liradan başlayan fiyatlar ve 250.000 lira için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 lirdan başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 lira için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor. Octavia ise 200.000 lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 5

1.782.900 liradan başlayan Karoq modelinde 150.000 lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 lira için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

ZS EV modeli için ise 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin lira takas desteği veriyor.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 6

CHERY

OMODA 5 için, 275 bin liraya kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı veriyor.

Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Buna ek olarak 109.000 liraya varan indirim sağlanıyor.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 7

CİTROEN

Citroen Ami modelinde 150 bin lira için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi.

Citroen C3 ve C3 Aircross modelleri 120 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz, 200.000 lira 12 ay % 1,99 faiz kampanyası
Citroen C4 ve C4X modelinde 120 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ya da 200.000 lira 12 ay % 1,99 faiz fırsatı sunuyor.

Citroen Elektrikli Ë-C4 ve Citroën Elektrikli Ë-C4 X modelinde 180.000 lira 12 ay % 0 faiz ya da 300.000 12 ay % 1,99 faiz kampanyası tanınmakta.

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Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste 8
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