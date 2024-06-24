Otomobil devleri kampanya açıkladı. İşte marka marka o liste

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PEUGEOT

PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatı tanıyor.

Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi imkanı tanıyor.