Otomobil direğe çarptı. 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı

Saat 15.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, A.B. (53) yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı. Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek bebek ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da kaza sırasında çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kaza yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.