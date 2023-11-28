Otomobil direğe çarptı. 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
Otomobil direğe çarptı. 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı

Saat 15.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, A.B. (53) yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı. Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

otomobil-direge-carpti-ayni-aileden-3-kisi-oldu-1-bebek-yaralandi-8008-dhaphoto2.jpg

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek bebek ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da kaza sırasında çevreye saçıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kaza yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

otomobil-direge-carpti-ayni-aileden-3-kisi-oldu-1-bebek-yaralandi-8008-dhaphoto2-001.jpg

otomobil-direge-carpti-ayni-aileden-3-kisi-oldu-1-bebek-yaralandi-8008-dhaphoto3.jpg

otomobil-direge-carpti-ayni-aileden-3-kisi-oldu-1-bebek-yaralandi-8008-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Olmayan saçını taradı Gündem
Olmayan saçını taradı
Masum Bayraktar isimli hoca: "Bir kadın eşinin ilişki isteğine karşı çıkıyorsa melekler o kadına lanet okur" Gündem
Masum Bayraktar isimli hoca: "Bir kadın eşinin ilişki isteğine karşı çıkıyorsa melekler o kadına lanet okur"
Lodos o kadar şiddetli ki yürümekte zorlandılar Gündem
Lodos o kadar şiddetli ki yürümekte zorlandılar
Futbolda radikal değişiklik. 10 dakika ceza geliyor Spor
Futbolda radikal değişiklik. 10 dakika ceza geliyor
Amerika'daki TV fiyatları sizi şok edecek Gündem
Amerika'daki TV fiyatları sizi şok edecek
Mağazada soyunma kabininde gizli kamera Gündem
Mağazada soyunma kabininde gizli kamera
Öğretmenine hediye olarak topladığı sebzeleri götürdü Gündem
Öğretmenine hediye olarak topladığı sebzeleri götürdü