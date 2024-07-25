Otomobil durağa daldı. 1 ölü

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 06.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak halk otobüsü durağına çarptı.

Kazada, kimliği belirsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve kaza nedeniyle tanınmaz hale gelen sürücünün, kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmadığı tespit edildi.

Kazanın dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.