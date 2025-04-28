Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza dün, Akşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye doğru giderken Mehmet Demiryürek'in kontrolünü yitirdiği 20 BM 332 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Demiryürek'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Mehmet Demiryürek'in yanındaki ablası Dürdane Dinç ile ismi öğrenilemeyen kişi de ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dinç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.