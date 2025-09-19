Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Karaman’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şeyh Edebali Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.B.’nin kullandığı elektrikli bisiklete A.K. yönetimindeki 42 BIL 39 plakalı Seat marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A.B. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Antalya'da korkutan sazlık yangını söndürüldü
Antalya'da korkutan sazlık yangını söndürüldü
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Tam 720 paket kaçak ele geçirildi
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Gençler için uluslararası bilim ortaklığı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Yemen'den İsrail'e balistik füze saldırısı
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret
Suriye'den ABD'ye ilk üst düzey ziyaret