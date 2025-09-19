Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Şeyh Edebali Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.B.’nin kullandığı elektrikli bisiklete A.K. yönetimindeki 42 BIL 39 plakalı Seat marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A.B. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.