Otomobil eve daldı. 4 yaralı

İlçeye bağlı Buharı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, R.M. (54) idaresindeki 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarptı.

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.M., B.M. ve H.M. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.