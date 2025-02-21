Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde havaların soğuması ile birlikte yollar buz tuttu. Bir sürücü kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek fabrikanın bahçesine uçtu. Kaza sonrasında bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan Vasfiye Yegit yönetimindeki 14 EU 596 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beyaz et üretimi yapılan fabrikanın bahçesine uçtu.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Otomobil, fabrikanın bahçesine uçtu

Son Haberler
Litvanya sanayisinde büyük sıçrama
Litvanya sanayisinde büyük sıçrama
Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir! Uzmanlardan önemli uyarılar
Ellerdeki bu belirti akciğer kanserinin habercisi olabilir!
Erdoğan’dan AKP’li isimleri kızdıracak jet görevlendirme! Daha geleli 1 ay oldu…
Erdoğan’dan AKP’li isimleri kızdıracak jet görevlendirme! Daha geleli 1 ay oldu…
Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi: Operasyon dört koldan başlayacak
Fenerbahçe’den çok konuşulacak transfer hamlesi: Operasyon dört koldan başlayacak
Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti
Doğu Timor'da TÜFE'nin üç aylık düşüşü devam etti