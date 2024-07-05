Otomobil farına gizlenen kokainle yakalanıp tutuklandılar

Kaynak: DHA
Otomobil farına gizlenen kokainle yakalanıp tutuklandılar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin farında 32 gram kokain ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen bir otomobili dün öğle saatlerinde Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde durdurarak arama yaptı.

Aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirilirken, Siyamet Aksoy ile yeğeni Siyar Aksoy'un üzerinde yapılan aramada ise 29 bin 825 lira ve 300 euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Siyamet Aksoy ve yeğeni Siyar Aksoy'un, polisteki işlemleri sonrası bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandıkları öğrenildi.

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