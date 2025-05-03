Otomobil fiyatları çıldırdı! İşte marka marka yeni araç fiyatları...

Araç sahibi olma hayali kuranları üzecek bir gelişme daha yaşandı.

Otomobil markaları, fiyat listelerinde yeni güncellemeye gitti.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın tarafından paylaşılan verilere göre, otomotiv sektöründe dikkat çeken bir fiyat artışı süreci başladı.

Lüks segmentteki artışlar ise göz kamaştırıyor.

ZAM YARIŞINDA MERCEDES ÖNE ÇIKTI

Markalar arasında en yüksek fiyat artışını Mercedes-Benz gerçekleştirdi. Nisan ayı itibarıyla yüzde 6,1 oranında zam yapan marka, fiyat listesini en fazla yukarı çeken üretici oldu.

Mercedes’i sırasıyla yüzde 5,9 zamla Çinli BYD ve yüzde 5,5 ile Toyota izledi. Bu tablo, özellikle elektrikli ve premium segmentte zam oranlarının daha sert yükseldiğini ortaya koyuyor.

EN AZ ARTIŞ HONDA'DA OLDU

Listede fiyat artışı en düşük kalan marka ise Honda oldu. Yüzde 2’lik zamla diğer markaların gerisinde kalan Honda, yine de genel artış trendinden etkilenmekten kurtulamadı.

İŞTE OTOMOBİL MARKALARININ YENİ ZAM ORANLARI

Mercedes-Benz: %6,1

BYD: %5,9

Toyota: %5,5

KG Mobility: %5,4

Citroën: %4,7

Land Rover: %4,2

Volkswagen: %4,1

Skoda: %3,6

DS Automobiles: %2,8

Chery: %2,7

Suzuki: %2,7

BMW: %2,5

Peugeot: %2,4

Kia: %2,4

Opel: %2,1

Honda: %2,0