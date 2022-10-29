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25 milyonluk araba delik deşik oldu. Otomobil galerisi kurşunlandı

Beşiktaş'ta lüks otomobil galerisine silahlı saldırı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 11:23
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Otomobil galerisi kurşunlandı. 25 milyonluk araba delik deşik oldu

25 milyonluk araba delik deşik oldu. Otomobil galerisi kurşunlandı
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Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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okur
29.10.2022 13:39
Şimdi o delikleri yamarlar h,ç bir şey olmamış gibi birine gecirirler, galerici demek tefeci demektir alacak verekdavası başka bir şey değildir.  
 
Yaparsa AKP yapar mı desek
29.10.2022 13:28
Adam bir şarjör boşaltıp gitmiş. Maşallah ülkede asayiş haberleri yağıyor  
 
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