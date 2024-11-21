Otomobil gelinlikçi dükkanı girdi: 400 bin lira zarar

Kaynak: İHA
Otomobil gelinlikçi dükkanı girdi: 400 bin lira zarar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde şehir için seyir halinde olan bir otomobil karşısına çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybederek gelinlikçi dükkanına çarparak girdi.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi üzerinde saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğitcan Korkmaz yönetimindeki 55 BS 478 plakalı otomobil, önüne yaya çıktığı için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Bir süre sürüklenen otomobil, cadde üzerinde bulunan bir gelinlikçi dükkanına çarptı, ardından yola savruldu. Kazada yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

"400 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

İş yeri sahibinin oğlu Tuğrul Yümlü, "Sürücü yayayı son anda fark ediyor ve manevra yaparak iş yerimize çarpıyor. Kendi aracımız iş yerinin önündeydi, ona hiç dokunmadan dükkana girip geri çıkıyor. Yaklaşık 400 bin liralık zarar var. Allah'tan sabah erken saatlerde oldu, iş saati değildi" dedi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ordu1.jpg

ordu.jpg

ordu2.jpg

Son Haberler
Rize’nin yöresel lezzeti İstanbul’a taşındı
Rize’nin yöresel lezzeti İstanbul’a taşındı
Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi
Bingöl’de jandarma ekipleri 20 kilo esrar ele ele geçirildi
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine birbirine girdi
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine birbirine girdi
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis