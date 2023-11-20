Otomobil, güvenlik kulübesi ile 3 araca çarptı; sürücü yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Atıf B. idaresindeki 50 AAR 157 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak hastanenin güvenlik kulübesine, ardından park halindeki 3 araca çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanığı Adem Köstekçi, "Hastaneye geliyorduk. Yaşlı adam aracı ile gelirken güvenlik kulübesine çarptıktan sonra otomobile çarptı. Ardından hızını alamadı ve başka bir arabaya vurdu. Yaşlı amca, 70-80 yaşlarındaydı" dedi.