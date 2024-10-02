Otomobil hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Otomobil hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Kayseri'de, otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 12 ayrı noktadan güvenlik kamera kaydı ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) inceleyen ekipler, şüphelilerin H.K. (33) ve K.S. (20) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden H.K.'nin 30 ayrı K.S.'nin ise 20 ayrı "hırsızlık" suçundan kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

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