Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da otomobille belediye otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.K

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü'nde meydana geldi. Emin Ateş yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emin Ateş'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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