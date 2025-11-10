

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı işçi servisi ile Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil aynı istikamette seyrederken çarpıştı. Meydana gelen kazada fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, serviste bulunan biri ağır toplam 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.