Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.00 civarında Fethiye çevre yolu, Çiftlik Işıklı Kavşak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Çiftlik yönünden oteller bölgesi tarafına ilerleyen araba ile Muğla-Fethiye istikametine giden motosiklet çarpıştı Kazada motosikletli yola fırlarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erdem kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit ederken, arabada bulunan yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Erdem'in cenazesi, savcının araştırmasının sonrasında hastane morguna sevk edildi.