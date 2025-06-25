Otomobil ile çarpışan motosikletli can verdi

Kaynak: İHA
Otomobil ile çarpışan motosikletli can verdi

Uşak'ta otomobil ile çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Önder Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı ile Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde meydana geldi. Önder Polat (23) idaresindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde Y.S. (19) idaresindeki 64 NK 789 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü Polat ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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