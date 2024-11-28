Otomobil ile çarpışan servis minibüsünün yan yattığı kaza kamerada: 8 yaralı var

Bursa'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada servis minibüsü yan yattı. Yaşanan kazada 8 işçi yaralanarak çevre hastanelere kaldırılırken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı B. idaresindeki 16 RS 405 plakalı otomobil seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Süleyman B. idaresindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı. İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.