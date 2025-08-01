Otomobil ile çarpıştı yan yattı

Kaynak: İHA

Yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, Beylikdüzü'nde ara sokaktan çıkan hafif ticari araca çarptı ve yan yatmasına neden oldu.

Olay, saat 00.40 civarında İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde gerçekleşti. Öğrenilen bilgilere göre, iniş yönünde ilerleyen 34 KU 7562 plakalı binek araç, tali yoldan çıkan 33 AVG 584 plakalı kamyonete bindirdi. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilerek yan tarafı üzerine yattı. Devrilen araç, park halindeki iki otomobile daha çarparak maddi zarara yol açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, devrilen aracın sürücüsü ön değerlendirme sonrası önlem amacıyla sağlık kuruluşuna nakledildi.

Trafik akışındaki aksama, polis kontrolünde düzenlendi. Hasar gören araçların kurtarıcı yardımıyla olay yerinden alınmasının ardından ulaşım normale döndü.

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