Otomobil ile cip kavşakta çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Düzce’de kavşakta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip kavşakta çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-655 kara yolu Karaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Doğukan Akyüz idaresindeki 81 BD 810 plakalı otomobil ile Cüneyt Dağdelen'in kullandığı 41 N 8597 plakalı cip çarpıştı. Kazada sürücü Akyüz ve yanındaki Tuncay Çalışkan ile ters dönüp, 10 metre sürüklenen cipteki sürücü Dağdelen, Halil Kılıç, Esat Ayyıldız ve Erkan Yeşilçimen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kılıç'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kırmızı ışık ihlali yapan ciple otomobilin çarpıştığı, ters dönen cipin metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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