Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli 3 tekerlekli bisikletin sürücüsü kadın yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 70 ABG 896 plakalı Volkswagen marka otomobil ile G.K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

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Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü G.K. isimli yaşlı kadın yere savrularak yaralandı.

otomobille-carpisan-bisiklet-2.jpgİhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan G.K. olay yerine gelen ambulans ile kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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