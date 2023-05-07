Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı

Mardin'in Derik ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı

DHA

Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesi Kale Mahallesi Amed Caddesi’nde meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.C. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, takla atarak devrildi. Kazada her iki sürücü S.C. ve M.Ç. ile B.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan B.K., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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