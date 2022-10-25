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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’te kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:35
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, Karabük - Kastamonu karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi. Osman Sağlam (80) idaresindeki 78 SB 585 plakalı otomobil kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği sırada Karabük istikametine seyreden Ayhan Çam idaresindeki 42 UA 755 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada otomobil içerisindeki sürücü ile yanında bulunan Ayşe Sağlam (79) sıkışırken, kamyonet sürücüsü ise kendi imkanı ile araçtan çıktı. İhbar sonrası olay yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekibi ile 112 ambulansları ve polis ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yaşlı karı koca sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı. Kazada durumu ağır olan otomobil sürücüsü Osman Sağlam ile eşi Ayşe Sağlam Karabük Özel bir Hastaneye, kamyonet sürücüsü Ayhan Çam ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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