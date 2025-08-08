Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sedat U. (38) yönetimindeki 54 ALK 799 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Muhammet G.'nin (20) kullandığı 54 ACM 208 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler ile kamyonetteki Taha U. (10) ile otomobildeki Abdulmanav G. (45), Samet K. (15) ve Enis A. (27) yaralandı.

Yaralılar ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Son Haberler
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı (8 Ağustos 2025)
Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Bu telefonu açmayan para cezası ödeyecek! Kamuoyunda tepki çeken uygulama
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
Metrobüste kaza! Seferler aksadı
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
İş adamı itirafçının avukatı AKP’li tanıdık isim çıktı!
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 6 kişi hastanelik oldu
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var...