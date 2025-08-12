Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Volkswagen kamyonet ile Opel otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.
Trafik ekipleri, kaza alanında inceleme yaptıktan sonra araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.