Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Volkswagen kamyonet ile Opel otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza alanında inceleme yaptıktan sonra araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

