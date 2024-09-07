Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 41 yaşındaki Hüseyin Yıldız yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Gece saatlerinde, Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, şehir merkezine doğru seyreden ve sürücüleri tespit edilemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs hızla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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