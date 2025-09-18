Otomobil ile motorsiklet çarpıştı 1 yaralı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Caddesi coğlaki ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. (66) idaresindeki otomobil, ışıklara yaklaştığı sırada Mustafa Can K. (22) yönetimindeki motosikletle henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.