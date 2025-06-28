Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Cadde üzerinde seyir halinde olan Kadir K. (27) yönetimindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Emin Sokak'tan caddeye çıkan Nilüfer Ş. (41) yönetimindeki 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.