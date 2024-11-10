Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet İlhan U. idaresindeki 48 AKB 317 plakalı otomobil ile Oğuz Y. idaresindeki 07 BIK 274 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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