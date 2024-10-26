Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan M.G. idaresindeki motosiklet, cadde üzerinden Gümrük Caddesi'ne geçmek isteyen S.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsünün kolu otomobilin kırılan camında kesilerek yaralandı. Kazayı görünler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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