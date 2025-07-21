Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Nevşehir'de sola dönmek isteyen otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayşe Ö., kullandığı otomobil ile sola dönüş yapmak isterken, cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve Eren A.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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