Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınpınar Köyü - Düzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydınpınar köyünden Düzce istikametine seyretmekte olan E.G.'nin yönetimindeki 81 AEB 538 plakalı motosiklet, evin bahçesinden yola çıkmaya çalışan M.D. idaresindeki 54 TH 319 plakalı marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü E.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan U.Y. ve otomobildeki T.C. ve C.Ş. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Son Haberler
'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
'Bozdoğan-50' operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün kimin maçı var? 14 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 14 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar
Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın Gündem
Sakarya’da kozmetik fabrikasında yangın
Hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü acilen uyardı Sağlık
Hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü acilen uyardı
Yeniçağ Gazetesi: Emekli yılı ilan edip emekliyi gömdüler Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Emekli yılı ilan edip emekliyi gömdüler
Bu şehirlerde oturanların başına talih kuşu kondu. Milli Emlak güzel haberi verdi Ekonomi
Bu şehirlerde oturanların başına talih kuşu kondu. Milli Emlak güzel haberi verdi
Trump’a suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı Dünya
Trump’a suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı